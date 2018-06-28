Европейский союз обречен, впереди - экономический коллапс

Андрей Головачев

политический эксперт

28 июня 2018, 12:24

Германия без Ангелы Меркель перестанет финансово удерживать все части империи вместе.

Канцлер Германии Ангела Меркель.

"ЕС распадется, если А. Меркель уйдет в отставку"

Это печальную истину никто в ЕС не решался произнести на официальном уровне, пока вчера это не сделал министр иностранных дел Мальты г-н А. Кармело. Никто не решался, потому что это подрывало самый главный принцип, на котором, якобы, держался фундамент Евросоюза. Это принцип гласит следующее: Европейский Союз объединился вокруг единых ценностей и управляется независимыми от конкретных политических деятелей демократическими институтами.

Повторим еще раз: "независимыми от конкретных политических деятелей демократическими институтами". Но почему же тогда все так бояться приближающейся отставки Меркель? Ведь независимые демократические институты никуда не исчезнут, после ее ухода. Для институтов, вообще-то, все равно кто у власти. Политики приходят и уходят, а институты, то есть, правила игры, вечны.

Читайте также США намеренно провоцируют новую Великую депрессию

В чем же проблема? А проблема в том, что ЕС, на самом деле, так и не смог создать этих самых независимых от политиков демократических институтов и не выработал на самом деле единых ценностей. Это все была красивая сказка и ЕС держался вместе благодаря военной мощи и защите США, деньгам Германии и 13-летнему правлению Меркель, которая была, по сути, Императором Священной Римской Империи и сама стала фактически самым главным и самым эффективным институтом ЕС. Накануне саммита ЕС, который открывается сегодня, Министр Мальты Кармело откровенно и прямолинейно заявил:

"А. Меркель является совершенно необходимым элементом не только для выживания еврозоны. Ее уход от власти приведет к нестабильности и последующему распаду ЕС".

В Европейском Союзе распадется самый главный его институт - институт имперской власти, который воплощала в себе Ангеле Меркель. Распадается, потому, что ей некому передать свою власть: сейчас в Германии нет политиков, которые хотели бы продолжать имперскую политику Меркель, потому что имперскость Германии означает необходимость финансово удерживать все части империи вместе. Это довольно накладно, а практически все экономисты в один голос указывают, что немецкое экономическое чудо закончилось. В Германии уже началось серьезное замедление экономического роста и впереди, по оценкам, экономику Германии ждут нелегкие времена. Это объясняется несколькими причинами:

- стареющее население и отрицательные темпы роста немецкого населения;
- исчерпанность модели роста за счет экспорта ( доля экспорта уже достигла 50% от ВВП!);
- окончание действия эффекта присоединения ГДР, что давало огромный источники дешевой рабочей силы и позволяла выигрывать конкуренцию на экспортных рынках;
- развал банковской системы;
- слишком сильное экономическое расслоение людей по доходам;
- государственная и корпоративная бюрократия, которая сдерживает инновации;
- жесткое требование США увеличить затраты на оборону;
- низкое качество прибывающих мигрантов, которые не решают экономических проблем Германии, а, напротив, ложатся непомерных грузом на бюджет и создают напряженность.

Читайте также Европейский Союз вступил в заключительную фазу своего распада

Если торговая война продолжиться и если Трамп введет еще пошлины на немецкие автомобили, экономика Германии вступит в стагнацию с тяжелыми последствиями.

Германия стоит перед тяжелым выбором. Экономическое положение уже не позволяет ей выступать донором ЕС. Но если отказаться от этой роли, то еврозона быстро распадется и Германия потеряет свое главное преимущество, благодаря которому она быстро роста с 1999г- единая валюта. Расчеты показывают, что в случае распада еврозоны экспорт Германии упадет на 10-12%, что будет для нее означать почти экономический коллапс.

Читайте также Елизавета II утвердила выход страны из Евросоюза

Величайшая глупость Европы - введение евро в 1999 г. - скоро будет стоить ее авторам, и в первую очередь Германии, как главного лоббиста, огромных неприятностей, которым уступят разве что страданиям Европы в результате возникновения в ней фашистских режимов в 30-х.

Сегодня на саммите ЕС, по существу, будет решаться судьба Меркель и судьба самого ЕС. "Курфюрсты" еще смогут удержать Меркель и (ее преданного евро-канцлера Ж.К. Юнкера) на троне еще можно некоторое время, но спасти ЕС она все равно уже не сможет. ЕС обречен, потому что он финансово не самодостаточен и не был построен на единых ценностях и независимых демократических институтах. ЕС был современной карикатурной реинкарнацией Священной Римской Империи, которую наивно пытались выстроить на демократических (Империю!!) принципах. Поэтому и срок этой эклектической карикатуры оказался столь коротким.

Андрей Головачев, политический эксперт

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
ЕС Евросоюз Германия Ангела Меркель
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
01:09
Порошенко в личном звонке журналистке опроверг слухи об отдыхе в Испании
00:44
Ушел из жизни самый титулованный шеф-повар Франции Жоэль Робюшон
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять