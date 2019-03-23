Подделка и контрафакт: эксперт рассказал, сколько в Украине "левых" продуктов

Эксперт рассказал о продуктовом фальсификате / masterok.livejournal.com

Главы Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил о том, что в Украине около 50% продовольственных продуктов являются фальсифицированными или контрафактными.

При этом покупатели охотно приобретают подделку, поскольку она стоит намного ниже оригинала, подчеркнул он в эфире телеканала Киев.

"Каждый второй продукт, продающийся на рынках или в магазинах, является подделкой или контрафактом. Естественно, эти же продукты попадают детям на завтраки и обеды в школах", - рассказал Дорошенко.

По его словам, на ситуацию повлияло то, что власти фактически разрушили систему защиты прав потребителей и нарушили работу санэпидемстанции, в результате страна пришла к ситуации, когда в ней отсутствует системный контроль.

Напомним, ранее Алексей Дорошенко предупредил о новом подорожании.