"Легализует" санкции против РФ: в Украине прокомментировали решение ВТО

ВТО приняла решение по "транзитному спору" с РФ / @worldtradeorganization

Советник министра экономического развития и торговли Украины Роксолана Пидласа заявила о том, что решение ВТО по "транзитному спору" с РФ означает правомерность всех санкций, наложенных Украиной на Россию.

По ее словам, группа экспертов ВТО не предоставила каких-либо рекомендаций по приведению мер в соответствие со своими правилами.

"Такие выводы группы экспертов одновременно означают, что все действия Украины в торгово-экономической сфере, направленные на противодействие агрессии Российской Федерации, являются безусловно оправданными в глазах международного права и международного сообщества (санкции, эмбарго, ограничения в сфере валютно-финансового регулирования и все другие ограничения)", - пояснила она в комментарии Экономической правде.

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В Министерстве экономического развития и торговли Украины опровергают заявления о "трех проигранных делах в ВТО".

"Для ВТО естественным является двухэтапное рассмотрение споров: группой экспертов и апелляционным органом. Обращение в апелляционный орган является устоявшейся практикой. Два наши дела сейчас рассматривает апелляционный орган: Украина против РФ об ограничении на импорт вагонов и стрелочных переводов, а также РФ против Украины относительно антидемпинговых пошлин по нитрату аммония. Результат рассмотрения пока неизвестен", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее Всемирная торговая организация обнародовала официальный отчет по поводу права России вводить ограничения на транзит украинских товаров.