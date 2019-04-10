Пасха 2019: стало известно, во сколько обойдется домашняя паска

В Украине выпекание домашней паски обойдется в 44 гривны / glavred.info

В Украине для выпекания в домашних условиях одного пасхального хлеба — паски, придется потратить 44 гривны.

В 2019 году по сравнению с 2018-м стоимость домашней паски возросла на 7% (обходилась около 40 гривен), сообщает ТСН со ссылкой на экономистов.

По данным издания, на цену домашней паски больше всего повлияло подорожание муки, молока и масла.

Ранее директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко говорил, что в апреле в нашей стране мука будет увеличиваться в цене где-то от 1% до 1,5%. Напомним, в 2019-м Пасху (Воскресение Христово) будут отмечать 28 апреля. Паски начинают печь в Чистый четверг, в этом году он отмечается 25 апреля.