"Омоскалюют, как могут". В Сети возмущены, что в Украине паски называют куличами

Накануне праздника Воскресения Христова (Пасха, в 2018-м отмечается 8 апреля) в Сети пользователи выразили возмущение по поводу того, что в Украине паски называют куличами.

В частности, Olha Gontar в Facebook написала, что людей "омоскалюют, как могут".

"За "кулич" просто бы убила... Гадкое слово", — отметила Halyna Shtynda. "... кулич, это лишь искаженное украинское слово калач...", — утверждает Павло Курило.

"Мне уже выть хочется от нынешней нашествия "куличей", — пожаловалась Raisa Khomenko.

"В этом году как никогда те куличи расползаются", — подчеркнула Oksana Vus-Sklepkovych.

Ранее сообщалось, что лидер националистического движения С14 Евгений Карась объявил войну куличам: "За тридцать лет жизни впервые вижу, чтобы пытались наши паски какими-то собачьими "куличами" обозвать".

Кулич (от греч. kollikion, хлеб круглой или овальной формы) — название пасхального хлеба в РФ и местах проживания россиян, в украинском языке такого слова нет. В Украине пасхальный хлеб называют паска.