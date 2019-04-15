Эксперты объяснили, как Киев будет бороться за транзит из РФ

Турецкий и Северный потоки не смогут сразу заменить собой украинскую ГТС / turkstream.info

Вероятность, что с 2020 года Россия сразу и полностью прекратит транзит газа через территорию Украины, стремится к нулю. Даже при условии запуска альтернативных газопроводов. Но это отнюдь не решает транзитных проблем Киева.

Об этом говорится в материале Главреда Труба-2020: как главный актив Украины рискует превратиться в груду железа.

Для начала – ввод южной ветки Турецкого потока до конца этого года возможен лишь в техническом режиме, а постройка наземного продолжения СП-2 (ЕUGAL) вряд ли будет завершена к концу 2019-го. Поэтому перебросить на альтернативные направления объем, проходящий через украинскую трубу, невозможно даже в случае полной загрузки газопровода Ямал-Европа.

Читайте также"Угроза украинскому транзиту": Венгрия сделала шаг к получению газа из АзербайджанаТекущий контракт с Москвой заканчивается в 10:00 1 января 2020 года, но украинские эксперты сходятся во мнении: транзит какое-то время будет продолжаться и после истечения срока контракта. Вопрос только в его объемах.

"Разрыв контракта маловероятен, поскольку Стокгольмский арбитраж перенес рассмотрение иска Газпрома о расторжении контракта на 2021 год. Каких-то серьезных предпосылок прекращения в текущем году я не вижу", – рассказал Главреду сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, комментируя заявление Коболева про возможную "игру Газпрома на вентиле".

Глава Бюро комплексного анализа и прогнозов Сергей Дяченко добавил, что даже при суммировании мощностей Северного и Турецкого потоков, потребности Европы полностью покрыты не будут.

"СП-2 сразу не заработает на полную мощность, на это понадобится от полугода до года. Кроме того, и России, и Европе все равно нужна наземная ГТС в качестве резерва для непредвиденных ситуаций. То есть какие-то ветки все равно придется оставлять", – пояснил Дяченко.

Тем не менее, перспективы нового долгосрочного контракта совершенно неочевидны, так как в переговорах отсутствуют какие-либо подвижки.

Если контракт подписан не будет, существуют несколько вариантов развития ситуации, один из них – транспортировать газ на основании действующей в Украине нормативной базы: ежемесячно или даже ежедневно подписывать номинации, которые затем будут выполняться.

"Это ненормальная ситуация, но возможная. Потому что альтернатива этому – например, признать поступление газа после 1 января в украинскую трубу контрабандой, – рассказал Марунич. – В таком случае транзит прекратится, потому что газ должен быть арестован решением компетентных органов со всеми вытекающими. Есть вариант, в котором Газпром прекращает транзит с 1 января, ссылаясь на отсутствие контракта. Но все эти сценарии негативные как для Украины, так и для России".

Ранее Гройсман похвастался планом Б на случай прекращения транзита газа из РФ. Нафтогаз и его менеджмент "достаточно отстали" по выполнению этого плана, констатировал премьер.

Напомним, Меркель ответила Порошенко по Северному потоку-2. Канцлер не намерена сдавать позиции по строительству газопровода. А госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штатам не удалось склонить страны Европы к отказу от постройки Северного потока-2.