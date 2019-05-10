Аналитик спрогнозировал, когда украинцам светит доллар по 26 гривен

В мае украинцам светит доллар по 26 грн, спрогнозировал аналитик / Reuters

Аналитик инвестиционной компании Альпари Максим Пархоменко спрогнозировал, что в мае в Украине курс доллара может опуститься до рекордной отметки — стоить 26 грн за один "бакс".

Курсу гривны будет очень сложно преодолеть отметку в 26 грн за один "зеленый", рассказал эксперт Обозревателю.

По словам собеседника, на курс доллара может повлиять ход сотрудничества нашей страны с Международным валютным фондом.

"Возникают определенные риски, которые в первую очередь связаны с будущей программой от МВФ. В данный момент большая часть задач выполнена наполовину. Например, недавно сформирован новый Антикоррупционный суд, но не выполнены другие задачи", — отметил Пархоменко.Читайте такжеЭкономист спрогнозировал курс доллара после инаугурации Зеленского

Аналитик предупредил, что из-за этого возникают сложности в обслуживании госдолгов до конца текущего года.

"Таким образом, в целом до конца месяца на фоне положительных текущих тенденций гривна имеет весомые шансы дойти до 26 гривен за доллар, но преодолеть ее будет крайне сложно", — сказал он.

Напомним, на 10 мая Национальный банк Украины установил курс гривны к доллару на уровне 26,25 грн за "бакс" (8 мая — 26,34 грн).

В утвержденном Верховной Радой проекте закона о госбюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу текущего года прогнозируется немного выше 29 грн за один "зеленый".

Старший аналитик группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин прогнозировал, что в нашей стране провал реформ и пауза в работе с кредиторами не позволит удержать гривну на фоне пиковых выплат по госдолгу в 2019 и 2020-м, в конце текущего года курс гривны может оказаться в коридоре 30,5-31,5 грн за "бакс".