Доллар и евро в Украине никак не могут определиться с направлением

27 мая 2019, 09:48

Аналитики пока не видят поводов для паники.

Доллар и евро в Украине
Доллар и евро в Украине / torange.biz

Курс доллара в Украине официально растет: НБУ на понедельник повысил котировки.

В то же время курс в обменниках настороженно присел.

Аналитики прогнозируют, что до конца мая 2019 курс доллара в Украине продержится у отметки 26,5 грн/$.

Курс валют от НБУ на 27 мая

Нацбанк Украины на 27.05.2019 повысил курс доллара на 14 копеек – до 26,4747 грн/$.

Официальный курс евро в Украине подскочил на 28 копеек – до 29,6173 грн/евро на этот понедельник.

Валютный прогноз

Ранее эксперты спрогнозировали курс доллара без транша МВФ.

По словам экономиста Ивана Никитченко, в Украине наблюдается хороший баланс по оттоку-притоку валюты в страну.

"Поэтому при позитивном решении о транше, пусть и позже, курс гривны останется стабильным. Но и при негативном решении давление на курс будет не раньше декабря, а скорее всего, в I квартале 2020 года, когда опять начнутся большие выплаты по внешнему долгу и пройдет более года без получения помощи от внешних партнеров", – пояснил он.

Также эксперты рассказали, когда ждать 30 грн/$. Экономика имеет небольшой "жирок", который недолго может удержать гривну.

Как заявил аналитик Альпари Максим Пархоменко, если к осени не появится определенность с будущими реформами, курс доллара подскочит.

Курс валют: котировки доллара на межбанке

Курс продажи доллара на межбанке на момент закрытия в пятницу снизился на 4 копейки – до 26,3-26,34 грн/$. Курс евро в продаже вырос на 11 копеек – до 29,48 грн/евро.

Курс доллара: черный рынок

В среднем, курс доллара в обменниках Киева после воскресных 26,4 грн/$ в продаже снизился еще на 5 копеек – до 26,35 грн/$. Это все еще выше, чем было в течение прошлой недели, когда наличный курс несколько дней подряд держался на отметке 26,3 грн/$.

Средний показатель продажи доллара в интернете также опустился на 7-8 копеек. Наличный курс доллара тут составляет в продаже 26,26-26,35 грн/$. Наличный евро в интернете подорожал на 2-3 копейки( после вчерашнего рывка вверх на 19 копеек) – до 29,16-296,71 грн/евро.

ПриватБанк: курс валют

В Привате доллары по-прежнему покупают по 26,1 грн/$, а продают по 26,5 грн/$. 

Курс евро в ПриватБанке составляет 29-29,65 грн/евро.

Курс валют: Ощадбанк

В Ощадбанке доллары покупают по 26,10 грн/$, а продают населению по 26,60 грн/$. Курс вырос как в покупке, так и в продаже.

Курс евро к гривне составляет 28,9-29,80 грн.

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