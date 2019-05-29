Нафтогаз уже месяц не пускает к себе Счетную палату

Руководство Нафтогаза обвинили в препятствовании деятельности Счетной палаты / УНИАН

Счетная палата, которая должна была провести аудит деятельности Нафтогаза, до сих пор не может попасть в компанию для ознакомления с деятельностью НАК.

Об этом в ходе заседания парламента рассказал руководитель Счетной палаты Валерий Пацкан, отметив, что трудности возникли из-за сопротивления руководства Нафтогаза.

"Контрольная группа так и не смогла попасть в НАК Нафтогаз. Мы проинформировали ГПУ и я жду конкретных решений от Генеральной прокуратуры", - отметил Пацкан.

Он добавил, что проверка госкомпании осуществлялась по материалам Кабинета министров.

Напомним, первая попытка Счетной палаты провести аудит деятельности НАК Нафтогаз была предпринята в конце прошлого года. Тогда аудиторов также не допустили к ознакомлению с документами, а Пацкан заявлял, что, несмотря на разговор с руководителем НАК Андреем Коболевым, поставленных целей достичь так и не удалось.

Немногим позднее в пресс-службе "Нафтогаза Украины" Счетная палата не имеет полномочий, достаточных для того, чтобы проводить аудит эффективности данной госкомпании.