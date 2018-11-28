"Нафтогаз" не пустил Счетную палату проверить деятельность компании

28 ноября 2018, 17:03

Между Счетной палатой "Нафтогазом Украины" возник крупный кофнликт по поводу проверки эффективности работы этой госкомпании.

Нафтогаз
"Нафтогаз Украины" / investgazeta.net

Руководство "Нафтогаза Украины" препятствует допуску представителей Счетной палаты к проверке компании.

С таким заявлением во время заседания Кабмина в среду, 28 ноября, выступил глава Счетной палаты Валерий Пацкан. "Счетная палата начато аудит "Нафтогаза", где нас не допустили к проверке. Статья 8 Закона о Счетной палате говорит, что все члены Счетной палаты должны иметь доступ ко всем базам, которые созданных из государственного бюджета", − сказал он.

Читайте такжеКак Нафтогаз ярко "отымел" украинцевПацкан также заявил о том, что контрольная группа Счетной палаты в обычном режиме проверила секретариат Кабинета министров и Министерство экономики. Проблемы, по его словам, возникли в "Нафтогазе".

"Я лично разговаривал с Коболевым, нас заверили, что юристы отработают процедуру как это должно быть. После того как юристы отработали, нам было отказано в проведении проверки. Мы отреагировали, составили акт на начальника юридического департамента. На сегодня у нас происходит завершение контрольного мероприятия", −добавил чиновник.

Немногим позднее в пресс-службе "Нафтогаза Украины" Счетная палата не имеет полномочий, достаточных для того, чтобы проводить аудит эффективности данной госкомпании.

"В свою очередь, Счетная палата Украины не имеет законных оснований требовать проведения на объектах "Нафтогаза" аудита эффективности состояния планирования и своевременности поступления дивидендов в государственный бюджет. Требование о проведении такого аудита поступило от Счетной палаты в компанию в начале октября", − говорится в тексте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что руководство "Нафтогаза" попросило продать половину ГТС Украины за границу.

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Нафтогаз финансы проверка Минэкономики аудит Счетная палата
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