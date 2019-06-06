Откат на межбанке: эксперт объяснил, чего ждать от курса доллара

Курс будет находиться вблизи отметки 27 грн/доллар / Reuters

После существенного роста валютный курс будет корректироваться и будет находиться вблизи отметки 27 грн/доллар, заявил руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин.

Он подчеркнул, что в ходе недавнего визита в Брюссель президент Украины Владимир Зеленский подтвердил курс страны на НАТО и сотрудничество с МВФ, в результате чего опасения на рынке стали заметно снижаться.

"Это будет способствовать стабилизации курса на уровне 27 грн за доллар. Кроме того, президент подтвердил намерения защищать интересы населения в вопросе с Приватбанком — соответственно, этот риск также снижается.

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На наличном рынке в среду, 5 июня, курс уже находится ниже 27 грн за доллар, поэтому в ближайшее время ожидаем откат и на межбанковском валютном рынке", — подчеркнул он в комментарии Фактам.

Напомним, ранее эксперт рассказал, когда доллар взлетит до 40 гривен.