Курс валют на 6 июня: доллар серьезно откатился от психологической отметки

Сегодня в банках Киева доллары стоят от 26,80 грн за один "зеленый".
Украинский Национальный банк ощутимо повысил курс гривны к доллару и евро, американская валюта серьезно откатилась от психологической отметки в 27 гривен.
НБУ снизил курс доллара и курс евро на 28 копеек, свидетельствуют данные, опубликованные регулятором.
Курс валют от Нацбанка на 6 июня:
- Стоимость 100 долларов составляет 2693,0098 грн (5 июня — 2720,6934);
- Стоимость 100 евро составляет 3031,5211 грн (3059,1477).
Наличный курс валют на 6 июня
Сегодня в Киеве в банках доллары покупают и продают по разной стоимости — при покупке за один "бакс" дают от 26,51 до 26,70 грн, а продают "зеленые" по цене от 26,80 до 27,00 грн, пишет finance.ua.
ПриватБанк, курс валют
В ПриватБанке доллары покупают по 26,55 грн, а продают по 27 грн за один "бакс".
Курс валют, Ощадбанк
В Ощадбанке доллары покупают по 26,50 грн, а продают по 27,05. Курс евро к гривне составляет 29,40/30,45 грн, а курс рубля — 0,25/0,4250 грн.
Курс доллара, черный рынок
В Киеве на черном рынке в среднем доллары покупают по 26,73 грн, а продают по 26,79 грн за один "зеленый".
Курс, межбанк
В среду после открытия межбанка курс доллара был на уровне 27,06 — 27,10 грн за "бакс", а к закрытию курс американской валюты достиг отметок в 26,8850 — 26,9150 грн, сообщает Укрдилинг.
Ранее экономист Тарас Козак спрогнозировал, что в Украине к концу 2019 года курс доллара будет в районе 28-29 гривен за один "бакс".
Напомним, в утвержденном Верховной Радой проекте закона о госбюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу текущего года прогнозируется немного выше 29 грн за один "бакс".