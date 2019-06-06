Курс валют на 6 июня: доллар серьезно откатился от психологической отметки

Официальный курс доллара серьезно откатился от психологической отметки / fdlx.com

Украинский Национальный банк ощутимо повысил курс гривны к доллару и евро, американская валюта серьезно откатилась от психологической отметки в 27 гривен.

НБУ снизил курс доллара и курс евро на 28 копеек, свидетельствуют данные, опубликованные регулятором.

Курс валют от Нацбанка на 6 июня:

Стоимость 100 долларов составляет 2693,0098 грн (5 июня — 2720,6934);

Стоимость 100 евро составляет 3031,5211 грн (3059,1477).

Наличный курс валют на 6 июня

Сегодня в Киеве в банках доллары покупают и продают по разной стоимости — при покупке за один "бакс" дают от 26,51 до 26,70 грн, а продают "зеленые" по цене от 26,80 до 27,00 грн, пишет finance.ua.

ПриватБанк, курс валют

В ПриватБанке доллары покупают по 26,55 грн, а продают по 27 грн за один "бакс".

/ Скриншот с privatbank.ua

Курс валют, Ощадбанк

В Ощадбанке доллары покупают по 26,50 грн, а продают по 27,05. Курс евро к гривне составляет 29,40/30,45 грн, а курс рубля — 0,25/0,4250 грн.

Курс доллара, черный рынок

В Киеве на черном рынке в среднем доллары покупают по 26,73 грн, а продают по 26,79 грн за один "зеленый".

Курс, межбанк

В среду после открытия межбанка курс доллара был на уровне 27,06 — 27,10 грн за "бакс", а к закрытию курс американской валюты достиг отметок в 26,8850 — 26,9150 грн, сообщает Укрдилинг.

Ранее экономист Тарас Козак спрогнозировал, что в Украине к концу 2019 года курс доллара будет в районе 28-29 гривен за один "бакс".

Напомним, в утвержденном Верховной Радой проекте закона о госбюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу текущего года прогнозируется немного выше 29 грн за один "бакс".