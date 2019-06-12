На рейсы SkyUp наложен запрет – что теперь будет с туристами / 1zoom.ru

Авиакомпании SkyUp украинский суд запретил летать.

А ведь этой компанией летают около 8 тысяч украинцев ежедневно. И, несмотря на то, что задержки на рейс тут периодически превышают два часа, многие люди хотели бы летать этой компанией и дальше.

В авиакомпании решение суда назвали незаконным и позвали на помощь власти. Одним из первых отреагировал премьер-министр Владимир Гройсман.

Читайте такжеОт 500 грн: SkyUp объявила цены и направления новых рейсов

У СкайАп отобрана лицензия: что случилось

Барышевский районный суд приостановил действие лицензии для авиакомпании SkyUp на право осуществления хоздеятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом.

С точки зрения суда, авиакомпания не имеет права перевозить пассажиров уже сейчас.

Причиной стал иск физлица. Истец заявил, что перевозчик нарушил права потребителей, неоднократно задерживая рейсы.

Согласно данным Мининфраструктуры, доля правды в заявлении истца есть: к примеру, в мае SkyUp выполнила 66,9% заявленных в расписании рейсов. Для сравнения: МАУ в тот же период отлетала 89,2% рейсов.

Авиарейсы в мае 2019: инфографика Мининфраструктуры

У СкайАп отобрана лицензия: позиция компания

В пресс-службе компании уже заявили, что иск подал человек, который никогда не покупал билеты в SkyUp Airlines, а, значит, никогда не был ее клиентом.

Читайте такжеРейс MH17: почему малазийский премьер начал выгораживать Россию"…суд данной инстанции не имел права выносить постановление о приостановлении действия лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом, поскольку регуляторами в сфере авиаперевозок является Министерство инфраструктуры Украины и Госавиаслужба Украины", – уточнили в SkyUp.

Все происходящее они называют "следствием недобросовестной конкуренции".

В авиакомпании оспорили решение в Киевском апелляционном суде. И позвали на помощь власти.

У СкайАп отобрана лицензия: позиция властей Украины

Скандал уже прокомментировал премьер страны Владимир Гройсман.

"Я не хочу влиять на украинские суды, но иногда некоторые индивидуумы судебной системы принимают решения, которые на голову не налазят", – заявил Гройсман.

По его словам, он не хочет "вмешиваться в судебную систему", но уже дал поручения разобраться в сложившейся ситуации "в правовом поле".

"Уважая судебную власть, и не вмешиваясь в судебную системы, хочу сказать, что у некоторых индивидуумов есть конфликт со здравым смыслом. Мы начали создавать цифровую таможню, суд запретил… Мы начали привлекать инвестиции в государственное имущество – суд остановил нам это. Это все остановлено, это приводит к проблемам и отсутствию инвестиций", – считает премьер.

SkyUp: расписание и рейсы – что будет с пассажирами

Тем временем авиаперевозчик продолжает осуществлять рейсы, согласно расписанию.

Они даже похвастались у себя в Facebook свежими фото с регистрации на сегодняшний рейс PQ 0101 до Одессы.