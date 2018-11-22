От 500 грн: SkyUp объявила цены и направления новых рейсов

SkyUp объявила цены и направления новых рейсов / Фото: Facebook/Аэропорт "Киев"

Авиакомпания-лоукостер SkyUp объявила о запуске 7 международных и 2-х внутренних рейсов.

При этом цены на билеты на внутренние перелеты стартуют от 496 грн. Речь идет о рейсах из Киева в Одессу и из Одессы в Харьков, уточняет пресс-служба авиакомпании. Так что теперь в Харьков помимо МАУ, а в Одессу – кроме МАУ и Мотор Сич летает еще и SkyUp.

Цена билета на международные рейсы начинается с 1,5 тыс. грн. Речь о полетах из Киева в Неаполь, Римини, Ларнаку, Батуми, Сицилию, Аликанте и Тенерифе.

Напомним, Wizz Air Украина объявила о возобновлении работы с 2019 года. Авиакомпания готова в ближайшее время "существенно увеличить объем инвестиций" в Украину.

Ранее сообщалось, что Wizz Air запустит четыре новых маршрута из украинских аэропортов Львов и Харьков в города Европы в октябре 2018 года.

При этом Wizz Air в 2018-м открыла три новых рейса из Украины в Европу. Крупнейший евпропейский лоукостер продолжает расширять географию полетов из украинских аэропортов.

Также сообщалось, что лоукостер запускает из Украины новый рейс в Великобританию.

Напомним, Ryanair пообещал обогатить украинскую экономику. Основной проблемой, касающейся увеличения количества рейсов авиакомпании в Украину, является протекционистская политика на уровне Евросоюза.

Также Ryanair объявил о запуске новых рейсов из Киева в Европу. По всем направлениям рейсы будут осуществляться дважды в неделю.