Стала известна дата первого полета нового украинского лоукостера

Уже 19 мая первый украинский лоукостер SkyUp начнет выполнять чартерные рейсы для туроператора Join UP!.

Полёты будут выполняться самолетом, который так и не успели перекрасить в корпоративные цвета украинского перевозчика, сообщает avianews.com.

Самолёт был возвращен с перекраски в Братиславе в аэропорт "Киев" имени Сикорского.

Второй самолёт компании приступит к выполнению чартерных рейсов 25 мая.

Сейчас он находится в Стамбуле на перекраске.

Напомним, ранее лоукостер Ryanair внес изменения в расписание отправления и прибытия своих рейсов в аэропорт "Борисполь".