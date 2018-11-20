Ryanair объявил о запуске новых рейсов из Киева в Европу

Ryanair объявил о запуске новых рейсов из Киева / 1zoom.ru

Лоукостер Ryanair объявил о запуске с 2019 года пяти новых маршрутов.

Самолеты компании будут летать из Киева в Манчестер, Афины, Пафос и Софию. Пятым рейсом станет маршрут в Дублин, который откроется с мая, пишет avianews.com.

По всем направлениям рейсы будут осуществляться дважды в неделю.

Ранее Ryanair в Украине намерен запустить внутренние рейсы. Цены на билеты пока неизвестны.

Напомним, Ryanair намеревается открыть семь дополнительных рейсов из городов Польши в Киев и Львов. В 2019 году компания увеличит количество полетов из Польши, добавив 17 новых рейсов из шести аэропортов. Семь из них как раз и соединят польские города с Киевом и Львовом.

При этом лоукостер Ryanair внес изменения в расписание отправления и прибытия своих рейсов в аэропорт "Борисполь". Расписание большинства рейсов во Львов осталось без изменений.

В целом, Ryanair заявлял о намерении летать из 6 городов Украины. Эти планы – на долгосрочную перспективу.