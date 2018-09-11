Ryanair в Украине намерен запустить внутренние рейсы

Ryanair готов выйти на внутреннее небо Украины / wikipedia.org

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair выразил желание запустить в Украине внутренние рейсы.

Об этом со ссылкой на заявление главы офиса Национального инвестиционного совета Юлии Кузнецовой пишет Радио НВ.

В авиакомпании уже работают над этим вопросом.

Цены на билеты пока неизвестны. Кузнецова лишь отметила, что "все компании понимают: чем дешевле билет, тем быстрее авиалинии станут конкурентными".

Напомним, Ryanair намеревается открыть семь дополнительных рейсов из городов Польши в Киев и Львов. В 2019 году компания увеличит количество полетов из Польши, добавив 17 новых рейсов из шести аэропортов. Семь из них как раз и соединят польские города с Киевом и Львовом.

Напомним, ранее лоукостер Ryanair внес изменения в расписание отправления и прибытия своих рейсов в аэропорт "Борисполь". Расписание большинства рейсов во Львов осталось без изменений.

В целом, Ryanair заявлял о намерении летать из 6 городов Украины. Эти планы – на долгосрочную перспективу.