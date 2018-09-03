"Из Берлина и в Берлин". Ryanair запустил первый рейс в Украину

Прилет самолета Ryanair / ЦТС

Ирландский авиаперевозчик-лоукостер Ryanair выполнил первый регулярный рейс в Украину.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "ЦТС".

Лайнер авиакомпании, вылетевший из аэропорта "Берлин-Шенефельд", приземлился в понедельник, 3 сентября, в 14:23 в киевском аэропорту "Борисполь". Около 15.27 самолет отправился в обратном направлении.

Как сообщает "Интерфакс Украина" со ссылкой на главного исполнительного директора по продажам и маркетингу Дениса Барабаса, первый прибывший из Берлина самолет был заполнен на 95%.

Прилет самолета Ryanair/ ЦТС

Маршрут "Берлин - Киев" стал первым для ирландской авиакомпании в Украине. Рейсы будут выполняться четырежды в неделю − по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Стоимость перелета в одну сторону стартует от 17,53 евро (578,807 гривен по нынешнему курсу).

Напомним, ранее сообщалось о том, что самолеты Ryanair будут летать из шести городов Украины.