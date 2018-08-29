На этой неделе стартуют полеты Ryanair из Киева: подробности

Стартуют полеты Ryanair из Киева / 1zoom.ru

В пресс-службе международного аэропорта "Борисполь" подтвердили, что 3 сентября состоится запуск нового рейса ирландского лоукоста Ryanair – из Киева в Берлин (Шенефельд).

Летать по этому маршруту самолеты авиакомпании будут четыре раза в неделю.

Забронировать билет можно на сайте лоукоста:

билет в одну сторону обойдется в 141,77 евро (чуть более 4,6 тыс. грн по нынешнему курсу);

в обе – 188,27 евро (почти 6,2 тыс. грн).

Ryanair: Киева – Берлин / Скриншот

Напомним, ранее лоукостер Ryanair внес изменения в расписание отправления и прибытия своих рейсов в аэропорт "Борисполь". Расписание большинства рейсов во Львов осталось без изменений.

В целом, Ryanair заявлял о намерении летать из 6 городов Украины. Эти планы – на долгосрочную перспективу.