Стало известно о новых направлениях рейсов лоукостера Ryanair в Украине

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Известная компания Ryanair, занимающаяся лоукост-авиаперевозками, намеревается открыть семь дополнительных рейсов из городов Польши в Киев и Львов.

Соответствующее сообщение было опубликовано представителями "Центра транспортных стратегий".

Сообщается, что в 2019 году компания увеличит количество полетов из Польши, добавив 17 новых рейсов из шести аэропортов. Семь из них соединят польские города с Киевом и Львовом.

Из Варшавы новые рейсы будут следовать в Амман, Киев, Львов и Марсель, из Быдгоща в Глазго и Киев, из Кракова - в Амман, Бордо, Гамбург, Киев и Львов, Познань дополнительно соеденят с Корком, Киевом и Стокгольмом, а Вроцлав дополнительно с Киевом.

Также в компании сообщают, что в следующем году разместят на польских базах в Варшаве и Кракове по одному самолету.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Ryanair запустил первый рейс в Украину.