Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления

Wizz Air открывает дешевые рейсы в Европу

Wizz Air запустит четыре новых маршрута из украинских аэропортов Львов и Харьков в города Европы в октябре 2018 года.

Как сообщает avianews.com, с 28 октября начнут выполняться рейсы из Харькова в польские города Вроцлав и Гданьск. Частота полетов по обоим маршрутам составит два раза в неделю по средам и воскресеньям.

Из Львова Wizz Air с 29 октября начнет летать в столицу Литвы Вильнюс, а с 30 октября — в столицу Словакии Братиславу. На первом маршруте рейсы будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам, на втором — три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам.

С учетом анонсированных рейсов маршрутная сеть Wizz Air из Харькова будет включать следующие города: Дортмунд, Вена, Вроцлав, Гданьск, Катовице, Лондон.

Напомним, российские авиакомпании резко сократили летние планы по рейсам в аннексированный Крым.