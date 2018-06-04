Российские авиакомпании резко сократили количество рейсов в Крым

Российские авиакомпании резко сократили летние планы по рейсам в аннексированный Крым.

Так, в летнем сезоне емкость планируемых авиарейсов в Крым упала на 22,2 процента, или на 551 тысячу мест. Прошлым летом на данном направлении выставили 2,7 млн кресел, а в этом году только 2,1 млн, пишет "Коммерсантъ".

Уточняется, что к такой ситуации могли привести открытие Крымского моста, а также резкий рост (в 1,5–2 раза) аэропортовых тарифов в Симферополе.

В аэропорту Симферополя изданию пояснили, что рост тарифов связан с инвестсоставляющей - нужен возврат вложений в новую инфраструктуру.

В конце мая сообщалось, что Украина пустит с молотка конфискованный российский Boeing. Воздушное судно отсудили у россиян за долг в $ 625 тысяч, который сформировался перед аэродромом у компании "Трансаэро". Через три года судебных разбирательств Украина получила право распоряжаться самолетом в счет российского долга, после чего чиновники решили выставить самолет на аукцион.