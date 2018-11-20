Ryanair пообещал обогатить украинскую экономику

Ryanair / delo.ua

Лоукостер Ryanair намерен в ближайшие 3-5 лет инвестировать в Украину $1,5 млрд.

Об этом заявил коммерческий директор авиакомпании Ryanair Дэвидом О'Брайен.

"Наша цель - за три-пять лет увеличить пассажиропоток до 5 млн пассажиров, что будет эквивалентно присутствию в Украине 15 наших самолетов и составит $1,5 млрд инвестиций. Мы надеемся, что наши самолеты будут размещены на территории Украины и будем надеяться, что будем летать из Украины именно как со своей базы", - приводит слова О'Брайена пресс-служба украинского президента.

По его словам, основной проблемой, касающейся увеличения количества рейсов авиакомпании в Украину, является протекционистская политика на уровне Евросоюза со стороны Германии, Франции, Италии и Бельгии.

"После того, как будут сняты эти преграды, мы сможем увеличить количество рейсов и пассажиров в Украину", - заключил он.

Ранее Ryanair объявил о запуске пяти новых маршрутов из Киева в Европу с 2019 года - в Манчестер, Афины, Пафос, Софию и Дублин.

Напомним, Ryanair намеревается открыть семь дополнительных рейсов из городов Польши в Киев и Львов. В 2019 году компания увеличит количество полетов из Польши, добавив 17 новых рейсов из шести аэропортов. Семь из них как раз и соединят польские города с Киевом и Львовом.