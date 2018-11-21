Wizz Air Украина объявила о возобновлении работы с 2019 года

Wizz Air Украина возобновит работу в 2019 году / Agenda.ge

Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air сообщила, что намерена возобновить работу своей украинской "дочки" в 2019 году. При этом планируется расширение сети лоукост-маршрутов в/из Украины.

"Визз Эйр Украина собирается получить лицензию украинского авиаперевозчика уже в следующем, 2019 году" – цитирует пресс-служба компании генерального директора Wizz Air Джозефа Варади.

Варади также заверил, что Wizz Air готова в ближайшее время "существенно увеличить объем инвестиций" в Украину. В частности, лоукостер обещает инвестировать 2,5 млрд долларов в увеличение украинского авиапарка до 20 новых самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

Ранее сообщалось, что Wizz Air запустит четыре новых маршрута из украинских аэропортовЛьвов и Харьков в города Европы в октябре 2018 года.

Напомним, Wizz Air в 2018-м открыла три новых рейса из Украины в Европу. Крупнейший евпропейский лоукостер продолжает расширять географию полетов из украинских аэропортов.

Также сообщалось, что лоукостер запускает из Украины новый рейс в Великобританию.

Напомним, Ryanair пообещал обогатить украинскую экономику. Основной проблемой, касающейся увеличения количества рейсов авиакомпании в Украину, является протекционистская политика на уровне Евросоюза.

Также Ryanair объявил о запуске новых рейсов из Киева в Европу. По всем направлениям рейсы будут осуществляться дважды в неделю.