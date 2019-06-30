Аналитик предупредил: доллар пробьет психологическую отметку

30 июня 2019, 07:16

Курс доллара в Украине на межбанке может торговаться около 26 грн.

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Курс доллара в Украине на межбанке может торговаться около 26 грн / torange.biz

В ближайшую неделю ожидается умеренное снижение доллара к гривне, заявил старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

По его прогнозу, курс доллара в Украине до 5 июля на межбанке может торговаться около 26,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,8/26,1 грн.

"Гривна устойчиво укрепляется с начала месяца, и в ближайшем будущем доллар может опуститься ниже 26 грн. Многие банки покупают гривну уже дешевле этой отметки. Однако дальнейшее снижение доллара будет зависеть от операций НБУ на валютном рынке. Если регулятор нарастит покупку валюты в резервы вблизи 26 грн, доллар может задержаться на этом рубеже и ниже не пойти", – отметил он.

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Напомним, ранее эксперты спрогнозировали, когда курс может подскочить до 30 гривен за доллар.

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