Канада выделит Украине десятки миллионов: на что должны пойти деньги

Канадские власти решили поддержать реформирование нашей страны.
Власти Канады решили выделить Украине десятки миллионов долларов (скорее всего, канадских долларов) на реформы.
Киев получит свыше 45 млн долларов, сообщило Министерство иностранных дел Канады в Twitter после завершения в Торонто министерской части конференции по реформам в Украине.
По данным ведомства, украинское государство получит средства, в частности, на проведение гендерно-чувствительных реформ.
"…Канада объявила о выделении более 45 миллионов долларов США на поддержку Украины, в том числе 25 миллионов долларов на проведение... реформ в Украине", — сообщили в МИДе.
Ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский с официальным визитом посетил Канаду и встретился с премьер-министром страны Джастином Трюдо. После встречи глава государства сказал, что был сделан новый шаг к безвизовому режиму с Канадой и принято принципиальное решение относительно поставок в Украину вооружения.