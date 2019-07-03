Канада выделит Украине десятки миллионов: на что должны пойти деньги

Украина получит от Канады десятки миллионов долларов / УНИАН

Власти Канады решили выделить Украине десятки миллионов долларов (скорее всего, канадских долларов) на реформы.

Киев получит свыше 45 млн долларов, сообщило Министерство иностранных дел Канады в Twitter после завершения в Торонто министерской части конференции по реформам в Украине.

По данным ведомства, украинское государство получит средства, в частности, на проведение гендерно-чувствительных реформ.

"…Канада объявила о выделении более 45 миллионов долларов США на поддержку Украины, в том числе 25 миллионов долларов на проведение... реформ в Украине", — сообщили в МИДе.

Ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский с официальным визитом посетил Канаду и встретился с премьер-министром страны Джастином Трюдо. После встречи глава государства сказал, что был сделан новый шаг к безвизовому режиму с Канадой и принято принципиальное решение относительно поставок в Украину вооружения.