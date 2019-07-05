Курс валют на 5 июля: доллар "грохнулся" ниже психологической отметки

Официальный курс доллара в Украине снизился почти на 20 копеек / brd24.com

В Украине официальный курс доллара снизился к гривне на 17 копеек и "грохнулся" ниже психологической отметки в 26 гривен.

Курс евро также ощутимо снизился — европейская валюта "потеряла" 21 копейку.

НБУ, курс валют на пятницу, 5 июля:

Стоимость 100 долларов составляет 2587,0835 грн (4 июля — 2604,4841);

100 евро стоят 2920,2999 грн (2941,2439).

Нацбанк устанавливает курс валют после торгов на межбанке. Официальный курс является средневзвешенным и население не может купить по нему валюту.

Курс, межбанк

В четверг, 4 июля, в начале торгов на межбанке доллар торговался на уровне 25,79 грн (покупка) — 25,82 грн (продажа), к закрытию торгов котировки валют были такими же, сообщает Укрдилинг.

Наличный курс доллара на сегодня в Киеве

В столичных банках доллар можно продать по 25,69-25,80 грн, а купить по курсу 25,87-26,10 грн, пишет finance.ua.

Курс валют: ПриватБанк

В Привате доллар можно продать по 25,65 грн, а при покупке за 1 доллар придется выложить 26 грн.

/ Скриншот с privatbank.ua

Курс валют: Ощадбанк

Доллар в Ощадбанке про продаже стоит 25,72 грн, а при покупке — 26,15 грн. Евро можно продать по 28,80 грн, а купить по 29,55. В Ощадбанке покупают рубли по курсу 0,25 грн, а продают по курсу 0,4220.

Курс доллара: черный рынок Киева

В столице на черном рынке доллар в среднем покупают по курсу 25,80 грн. Средний курс доллара на черном рынке при продаже — 25,88 грн.

Напомним, Верховная Рада утвердила закон о госбюджете Украины на 2019-й, в котором курс доллара к концу текущего года прогнозировался на уровне 29,4 грн. В Кабмине спрогнозировали, что к концу 2020-го курс доллара будет на уровне 29,4 грн, а на конец 2021-го еще немного подрастет — достигнет отметки в 30,5 грн.