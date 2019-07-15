В "Нафтогазе" рассказали о новой цене на газ для населения в июле

В июле цена на газ для населения снизится на 11,7% / УНИАН

В июле в Украине будет действовать новая цена природного газа для нужд населения и других потребителей по специальным обязательствам, сообщили в Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины.

Как рассказали в пресс-службе НАК, в соответствии с постановлением правительства от 5 июня, она составит 4905,67 грн за 1 тыс. куб. м, что на 11,7% меньше по сравнению с июнем.

"Таким образом, цена газа, по которой "Нафтогаз" продает его в июле газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, определена на уровне 4905,67 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и затрат на транспортировку). По сравнению с июнем стоимость газа уменьшится на 648 грн, или на 11,7%", - добавили в Нафтогазе.

При этом в компании отметили, что конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) для соответствующего облгаза или горгаза.

Читайте такжеЭксперт назвал ошеломляющую цифру переплат потребителей за газ"Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене", - добавили в компании.

"Нафтогаз" отметил, что это второе подряд снижение стоимости газа компанией, так в июне стоимость газа была снижена на 436 грн, или на 7,3%, по сравнению с маем.

В компании напомнили, что постановление правительства №485 предусматривает, что "Нафтогаз" для определения цены газа по спецобязательствам для населения анализирует четыре показателя – цену для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные Министерства экономического развития и торговли о средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенную цену на Украинской энергетической бирже и цену по правительственному постановлению №867 от 19 октября 2018 года; компания выбирает из них самую низкую.

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"Наименьшей оказалась цена на Украинской энергетической бирже – по ней и была определена стоимость газа на июль", - отметили в "Нафтогазе".

Напомним, ранее директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский в комментарии Главреду подчеркнул, что тарифы на газ могут быть откорректированы в сторону снижения.