В Нафтогазе рассказали о новой цене на газ для промышленности

В августе для промышленности установят новую цену на газ / УНИАН

В августе 2019 года НАК Нафтогаз снижает цену на газ для промышленных потребителей на условиях предоплаты.

Стоимость "голубого топлива" уменьшится на 7,5% по сравнению с действующей в июле – с 6020,4 гривен до 5568 гривен за 1 тысячу кубических метров, сообщает пресс-служба компании.

Новая цена будет актуальна для потребителей, закупающих газ в объеме более 50 тысяч куб м в месяц при условии отсутствия долгов перед энергохолдингом.

В то же время для промышленных предприятий, осуществляющих закупку без предоплаты, цена в августе составит 6244,8 грн за 1 тысячу кубометров, что на 7,2% ниже, чем в июле.

Напомним, ранее эксперт Александр Охрименко рассказал, когда украинцам ждать нового повышения тарифов на газ.