В Украине "ляпнулись" цены на голубику

В Украине серьезно подешевела голубика / Скриншот

В Украине за неделю цены на голубику "ляпнулись" из-за увеличения предложения ягод на рынке.

На оптовых рынках стоимость мелких ягод упала на 25%, а крупных — на 15%, говорится в сюжете ТСН.

По его данным, мелкую ягоду продают по 80-90 гривен за кило.

"Стоимость голубики крупного калибра просела за неделю на 15%, ее можно купить по 100-110 гривен за килограмм", - отмечается в материале.

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В сюжете подчеркивается, что год назад в конце июля голубика стоила до 200 гривен за кило.

Ранее сообщалось, что в Украине с 1 августа на 5,5% снизится цена газа для населения. Также с первого дня последнего месяца лета возрастут тарифы на электроэнергию для промышленных предприятий.