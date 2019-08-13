Эксперт объяснил, когда и почему экономика Украины упадет в бездну

Купюры. Иллюстративное фото / УНИАН

Глава Департамента экономической политики украинской Федерации работодателей Украины Сергей Саливон перечислил условия, при которых экономику страны ожидают серьезные трудности.

Соответствующее сообщение опубликовал YouTub-проект PolitWera. Согласно словам Саливона, крах ожидает экономику Украины в том случае, если сохранятся нынешние темпы миграции трудоспособных граждан за границу.

По его мнению, когда украинцы начнут массово оставаться за рубежом, перевезут туда семьи и перестанут перечислять деньги в Украину, то немедленно начнутся серьезные финансовые проблемы.

Напомним, ранее эксперт Александр Пасхавер объяснил, как экономика Украины начала развиваться без России, а также дал прогноз на развитие экономики Украины.