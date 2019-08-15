В Нафтогазе рассказали, сколько денег Газпрома под угрозой из-за ареста активов

Нафтогаз Украины / УНИАН

Юристам, представляющим госкомпанию Нафтогаз Украины, удалось добиться в европейских судах имущества и активов российской корпорации Газпром - по делу о долге из-за решения Стокгольмского арбитража - на громадную сумму в долларах.

Об этом заявил исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко в интервью ЭП.

"Арестованы активы в Великобритании и Нидерландах. В Люксембурге и Швейцарии есть определенные ограничительные меры, но их нельзя назвать арестами. Смысл в том, что в этих странах нет активов "Газпрома", которые можно было бы заморозить, но если такие активы там появятся, то они будут заморожены", − заявил он.

По словам Витренко, российской корпорации даже пришлось отложить выпуск новых облигаций по проверенному методу - через компанию в Люксембурге.

Читайте такжеСтокгольмский арбитраж принял неожиданное решение по спору Газпрома и Нафтогаза"Почему была новость о том, что "Газпром" отложил выпуск новых облигаций через люксембургскую компанию, как они делали до этого? Потому что если бы они выпустили эти облигации, и деньги поступили в Люксембурге на счет компании, которая принадлежит "Газпрому", то эти деньги могли бы быть заморожены", − заявил он.

Кроме того, по словам исполнительного директора группы "Нафтогаз", на данный момент общая стоимость арестованных и замороженных активов гораздо больше суммы долга "Газпрома" перед украинской компанией по Стокгольмскому арбитражу.

"Общая сумма, если отталкиваться от оценки замороженных активов, значительно превышает то, что они нам должны. Скажем там: она превышает 3 млрд долларов", − подвел итоги Витренко.

Напомним, ранее Юрий Витроенко объяснял неприемлемость условий Газпрома по

продлению транзита газа через Украину, а также говорил, что для Киева единственным условием сохранения нынешнего газового статус-кво является остановка строительства Северного потока-2.