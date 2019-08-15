В Нафтогазе рассказали, сколько денег Газпрома под угрозой из-за ареста активов

Информацию по аресту европейских активов Газпрома по долгу перед Нафтогазом озвучил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Юристам, представляющим госкомпанию Нафтогаз Украины, удалось добиться в европейских судах имущества и активов российской корпорации Газпром - по делу о долге из-за решения Стокгольмского арбитража - на громадную сумму в долларах.
Об этом заявил исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко в интервью ЭП.
"Арестованы активы в Великобритании и Нидерландах. В Люксембурге и Швейцарии есть определенные ограничительные меры, но их нельзя назвать арестами. Смысл в том, что в этих странах нет активов "Газпрома", которые можно было бы заморозить, но если такие активы там появятся, то они будут заморожены", − заявил он.
По словам Витренко, российской корпорации даже пришлось отложить выпуск новых облигаций по проверенному методу - через компанию в Люксембурге.
Читайте такжеСтокгольмский арбитраж принял неожиданное решение по спору Газпрома и Нафтогаза"Почему была новость о том, что "Газпром" отложил выпуск новых облигаций через люксембургскую компанию, как они делали до этого? Потому что если бы они выпустили эти облигации, и деньги поступили в Люксембурге на счет компании, которая принадлежит "Газпрому", то эти деньги могли бы быть заморожены", − заявил он.
Кроме того, по словам исполнительного директора группы "Нафтогаз", на данный момент общая стоимость арестованных и замороженных активов гораздо больше суммы долга "Газпрома" перед украинской компанией по Стокгольмскому арбитражу.
"Общая сумма, если отталкиваться от оценки замороженных активов, значительно превышает то, что они нам должны. Скажем там: она превышает 3 млрд долларов", − подвел итоги Витренко.
Напомним, ранее Юрий Витроенко объяснял неприемлемость условий Газпрома по
продлению транзита газа через Украину, а также говорил, что для Киева единственным условием сохранения нынешнего газового статус-кво является остановка строительства Северного потока-2.