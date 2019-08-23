"Хитросделанные товарищи": эксперт оценил продление растаможки для евроблях

Эксперт оценил продление растаможки для евроблях / УНИАН

Новое продление периода растаможки авто на иностранной регистрации является "популистскими играми с евробляхерами", заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Он считает, что первая поблажка евробляхерам повлекла за собой цепную реакцию, позволяющую не выполнять закон.

"Сначала они "сделали их вместе", когда придумали схему с "евробляхерами", а потом "евробляхеры евробляхеров" сделали своих бывших товарищей, не выполнив уже специальный закон, сделанный под них.

Но зато сейчас большинство евробляхеров, которые либо растаможили своим авто либо разобрали из на запчасти, могут почувствовать себя законопослушными налогоплательщиками, когда группа хитросделанных товарищей думает, что для них нет правил, в то время как большинство выполняет закон.", - подчеркнул он в Facebook.

Читайте такжеЗеленский сделал серьезное заявление о евробляхахОн обратил внимание на то, что сложившаяся ситуация напоминает матрешку, потому что количество ввезенных с нарушениями авто уменьшается, а период растаможки каждый раз продляют для малого числа лиц.

"В конце должен остаться только один "евробляхер"? "Евробляхер" сверхновый? Он будет приезжать на Range Rover и блокировать одновременно и парламент, и Кабинет Министров, и Офис президента, а перепуганные депутаты продлят ему одному льготу. Вот она – мечта. Стать самым последним "евробляхером": верховным "евробляхером" Украины", - добавил Фурса.

Напомним, ранее в Слуге народа рассказали о судьбе нерастаможенных евроблях.