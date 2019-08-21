"Судный день" откладывается: евробляхерам опять дали время

Евробляхерам опять дали время / УНИАН

В Украине отложили вступление в силу серьезных штрафов для владельцев автомобилей на иностранной регистрации, которые до сих пор не растаможили своих машины.

По информации, срок моратория — три месяца. Такое решение было принято на совещании в Мининфраструктуры при участии представителей Офиса президента, таможенной службы, Нацполиции, налоговиков и других заинтересованных лиц.

Отметим, мораторий продлили для принятия уже новым составом Верховной Рады Украины соответствующего проекта закона, передают Факты.

Стало известно, что рабочую группу по разработке очередного документа по "евробляхерам" возглавит новоизбранный народный депутат Владислав Криклий, который ранее заявил, что штрафы за несвоевременную растаможку автомобилей с иностранной регистрацией предлагается отсрочить до конца 2019 года.

Читайте также"Евробляхеры" массово бросают свои автомобили за границей: опубликовано видеоНапомним, 16 мая, Верховная Рада одобрила закон, согласно которому введение штрафов за превышение срока нахождения в Украине транспортных средств с иностранной регистрацией отсрочено до Дня независимости – 24 августа.

Также ранее Владимир Зеленский пообещал владельцам евроблях решить вопрос со штрафами за несвоевременную растаможку автомобилей, введение которых отложили до августа 2019 года.