"Последняя отсрочка": в Слуге народа рассказали о судьбе нерастаможенных евроблях

Новая острочка для евроблях станет последней / УНИАН

Штрафы за несвоевременную растаможку автомобилей с иностранной регистрацией предлагается отсрочить до конца 2019 года.

Как рассказал избранный народным депутатом от Слуги народа Владислав Криклий, об этом идет речь в президентском законопроекте об отсрочке штрафов для водителей авто на еврономерах.

Он подчеркнул, что у многих водителей нет документов на их автомобили, поэтому они и не могут зарегистрировать свои авто. При этом он уточнил, что эта острочка станет последней.

"Когда закончится период без штрафов, будем садиться и на цифрах смотреть количество регистраций. Если сейчас нет желающих регистрироваться, почему они должны появиться через полгода? Поэтому, я думаю, что это последняя отсрочка", – подчеркнул Криклий в интервью Лиге.

Читайте также"Судный день" для евробляхеров: кого напугал закон про евробляхи и что будет после 24 августаНапомним, 16 мая, Верховная Рада одобрила закон, согласно которому введение штрафов за превышение срока нахождения в Украине транспортных средств с иностранной регистрациейотсрочено до Дня независимости.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Ужгород пообещал евробляхерам, что "этот вопрос будет решен, как только изберут новую Верховную Раду".

Ранее в Минфине заявляли о том, что владельцы автомобилей на еврономерах, которые не оформят украинскую регистрацию, должны либо вывезти их из Украины, или продать на запчасти.