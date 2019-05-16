Рада пошла на компромисс с евробляхерами и отсрочила конец периода растаможки

Евробляхи / УНИАН

В четверг, 16 мая, Верховная Рада одобрила закон, согласно которому введение штрафов за превышение срока нахождения в Украине транспортных средств с иностранной регистрацией отсрочено.

За законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием Закона Украины "Об электронных доверительных услугах" (№8371) отдали свои голоса 236 народных избранников.

Согласно новому закону, срок растаможки авто на еврономерах увеличен на 90 дней - со 180 до 270 дней. Однако растаможить свои автомобили их владельцы смогут только при 100% ставке акцизного сбора.

Читайте такжеОгромные штрафы и конфискация авто: в Украине откроют "охоту" на евробляхиТакже принятым законопроектом Рада исключила трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью более 10000 кВА из перечня освобожденного от НДС импорта.

Отметим, что штрафные санкции для владельцев "евроблях" предусматривают введение штрафов, а также конфискацию автомобиля. Владельцы "евроблях" в течение двух дней митинговали под Верховной Радой с требованием продлить период "легализации".

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Напомним, ранее в Минфине заявляли о том, что владельцы автомобилей на еврономерах, которые не оформят украинскую регистрацию, должны либо вывезти их из Украины, или продать на запчасти.