Гончарук анонсировал глубокую реформу: назвал дату вступления в силу

Кабмин проведет глубокую реформу налоговой системы, сообщил Алексей Гончарук / УНИАН

Новый премьер-министром Алексей Гончарук сообщила, что Кабинет министров планирует провести глубокую реформу налоговой системы, она вступит в силу 1 января 2021 года.

Главная безотлагательная задача правительства осенью текущего года - навести порядок с администрированием налогов, рассказал премьер в интервью Украинской правде.

Чиновник подчеркнул, что в нашей стране нужно исправлять налоговую систему, но начинать нужно не с физических лиц-предпринимателей (чаще встречается украинский вариант – фізична особа-підприємець, ФОП).

"Мы планируем глубокую реформу налоговой системы весной. …мы готовим налоговую реформу, которая вступит в силу 1 января 2021 года…", - сказал собеседник.

Ранее народный депутат от партии президента Владимира Зеленского Слуга народа Данил Гетманцев говорил, что будут представлены решения направленные на то, чтобы пресечь уклонения от уплаты налогов со стороны ФОПов.