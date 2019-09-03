В набсовете Ощадбанка решили пойти судебной войной на НБУ

Ощадбанк / REUTERS

Люди из наблюдательного совета Ощадбанка, кандидатуры которых были отклонены Нацбанком, планируют подавать судовые иски.

Такую информацию озвучил руководитель набсовета Ощадбанка Шевки Аджунер, сообщает портал ЭП.

По его мнению, решение Нацбанка "было предвзятым и необоснованным и не соответствовало установленным процедурам и нормам".

"Трудно представить себе большую бесконтрольность и надменность. Поэтому мы это решение проверим на предмет законности в украинских судах. Мы уверены, что оно не выдержит такой проверки и будет отменено", — сказал Аджунер.

Напомним, ранее суд разрешил Ощадбанку взыскать с РФ миллиардные убытки из-за аннексии полуострова Крым.