В набсовете Ощадбанка решили пойти судебной войной на НБУ

3 сентября 2019, 17:53

Ситуация между членами набсовета Ощадбанка и Нацбанком, кажется, накалилась до предела.

Ощадбанк
Ощадбанк / REUTERS

Люди из наблюдательного совета Ощадбанка, кандидатуры которых были отклонены Нацбанком, планируют подавать судовые иски.

Такую информацию озвучил руководитель набсовета Ощадбанка Шевки Аджунер, сообщает портал ЭП.  

По его мнению, решение Нацбанка "было предвзятым и необоснованным и не соответствовало установленным процедурам и нормам".

"Трудно представить себе большую бесконтрольность и надменность. Поэтому мы это решение проверим на предмет законности в украинских судах. Мы уверены, что оно не выдержит такой проверки и будет отменено", — сказал Аджунер.

Напомним, ранее суд разрешил Ощадбанку взыскать с РФ миллиардные убытки из-за аннексии полуострова Крым.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
НБУ суд Ощадбанк наблюдательный совет
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:10
В Раде хотят обязать украинцев регистрировать SIM-карты с паспортом
18:09
"Сколько дней не пи*дили клоуна Рады?": Шуфрич ответил своим хейтерам Видео
17:55
Экс-футболист киевского Динамо раскритиковал клуб
17:53
В набсовете Ощадбанка решили пойти судебной войной на НБУ
17:52
Крепостная 2 сезон: что было в 1 и 2 сериях сериала Видео
17:43
Военный эксперт рассказал о мечтах Путина по Украине
17:36
Суд еще раз обломал пытавшуюся арестовать имущество Ющенко Генпрокуратуру
17:28
"Штаны порвались": Дорофеева засветилась на пикантном фото
17:28
В московском аэропорту Шереметьево столкнулись два лайнера – первые детали, видео Видео
17:24
Жеребьевка Юношеской лиги УЕФА: Динамо получило соперников
17:15
Порошенко нагрубил и объяснил, почему не явился на допрос в ГБР Видео
17:14
Жутко и зрелищно: NASA показало, как мощный ураган Дориан выглядит из космоса - фото
17:07
В семье Тимошенко случилось горе: стало известно, кто умер
17:03
Затяжная эпопея с обменом пленными: Путин создал новую помеху Видео
16:50
Генерал сказал, сдаст ли Запад Украину России Видео
16:42
"Буду рада приветствовать": Меркель позвала Гончарука в Берлин Видео
16:35
Парламент отстранил Милованова с должности замглавы Совета НБУ
16:25
Политтехнолог рассказал о комплексе Путина
16:21
"Нанотехнологии, развиваются стремительно": украинцы позавидовали "упоротым землячкам из "ЛНР"
16:20
Терминатор Темная судьба: Кэмерон планирует снять каноничную трилогию Видео
16:19
Грудастая нардеп от Слуги народа в переписке захотела постоянного секса: фото
16:05
Мустафа Найем может стать замом главы Укроборонпрома - журналистка
15:56
У Зеленского рассказали, когда закон об импичменте рассмотрят в Раде Видео
15:54
В Раде рассказали, когда возьмутся за отмену президентского иммунитета Видео
15:53
В Казахстане умер известный футболист
15:49
"Без трусов": Леся Никитюк взбудоражила пикантным фото
15:38
"Сдох Ефим, и х*й с ним": украинцы обсуждают неприкосновенность и возможность "набить морду депутату" Видео
15:36
Порошенко не пришел на допрос в ГБР Видео
15:30
Журналист рассказал, как Путин шантажирует Зеленского Видео
15:30
"Это абсурд": Медведчук разозлился на Зеленского за его слова о своей партии
15:24
Следующим соперником Усика станет Спонг
15:07
"Подсиживает Разумкова?": со спикером Рады произошел конфуз Видео
15:04
Нидерланды просят Украину не отдавать РФ боевика Цемаха, который крайне нужен Путину
15:03
Украинский боец высказал пожелание на бой Нурмагомедов - Порье
14:59
"Ожидается пополнение": Бузову загнобили из-за бывшего мужа
14:39
Министр культуры заговорил о смерти и решил отдать свои органы нуждающимся Видео
14:32
Рада направила в КСУ законопроект о праве президента назначать директоров НАБУ и ГБР Видео
14:31
Такой наглости не ожидали: в "ДНР" "случайно" сгорел дом главного полицейского боевиков Видео
14:27
"Как у бабушки": полуголая Гагарина засветилась в срамной фотосессии
14:17
В Италии "героином замироточила" фреска с "ликом" Захарченко - Сеть в шоке от фото
14:06
"Сегодня 3 сентября, а Верховная Рада без меня": Ляшко исполнил песню-мем Шуфутинского Видео
14:05
Украине грозит блэкаут зимой: эксперт дал тревожный прогноз Видео
13:42
"Дурачок... все просрал из-за денег": украинцы ждут "изгоя" Порошенко "в тюрьме Донецка" Видео
13:40
Отмена монополии адвокатов: Рада дала зеленый свет Видео
13:39
Танці з зірками 2019: у Билык бомбануло от слов Екатерины Кухар
13:37
В семье Юлии Тимошенко случилось горе
13:26
Селезнев отправился в Турцию
13:15
Гигантская свастика: в РФ опозорились с подарком детям к 80-летию начала Второй Мировой войны
13:05
Дубилет рассказал, когда в Украине в топку истории отправят бумажный документооборот
13:02
Надо переворачивать: Шуфутинский срочно обратился к фанатам Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять