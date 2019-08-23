В НБУ обеспокоены распространением фальшивых 500-гривневых банкнот

Деньги пытались сбыть в розничной торговле / Фото: УНИАН

В Национальном банке предупредили о наводнении рынка фальшивыми 500-гривневыми банкнотами, количество которых летом резко возросло.

Как сообщает пресс-служба НБУ, из оборота в августе текущего года изъяли около 60 поддельных банкнот.

Уточняется, что фальшивые деньги были образца 2006 года, изготовлены струйной печатью с имитацией ультрафиолетовой защиты.

Фальшивомонетчики пытались сбыть крупные купюры в кассах автозаправочных станций в различных регионах страны. Зафиксированы случаи в Киеве и Киевской, Закарпатской, Волынской, Черкасской, Житомирской областях.

В НБУ просят граждан тщательно проверять 500-гривневые банкноты. Если визуально или тактильно невозможно определить подлинность банкноты, то необходимо воспользоваться ультрафиолетом или инфракрасным светом в спецучреждении.

Напомним, двое жителей ныне оккупированного Донецка наладили в Киеве сбыт поддельной иностранной валюты.

Ранее в Киеве задержали группу фальшивомонетчиков – при обыске у них изъяли поддельные деньги на общую сумму в 998 тысяч евро.