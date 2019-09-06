Украине досталось от Совета Европы за мизерный прогресс в борьбе с отмыванием денег

Украина достигла ограниченного прогресса в борьбе с отмыванием денег

Прогресс Украины в имплементации реформ, направленных на противодействие отмыванию денег, является недостаточным, говорится в отчете органа Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма (MONEYVAL).

По сравнению с предыдущим отчетом за декабрь 2017 года Украина достигла ограниченного прогресса, поэтому должна активизировать усилия по преодолению других недостатков, учитывая законодательные реформы, сказано в документе.

Также в MONEYVAL оценили реализацию Украиной отдельных рекомендаций.

Читайте такжеГПУ объявила подозрение в отмывании денег "любим друзям" Порошенко - СМИ"Рейтинги Рекомендаций 2 (национальное сотрудничество и координация, сначала оценены как "совместимые"), 7 (целевые финансовые санкции, связанные с распространением оружия, сначала оценены как "частично совместимые"), 18 (внутренний контроль и зарубежные филиалы и дочерние компании, сначала оценены как "в значительной мере соответствует"), требования к которым изменились со времени принятия отчета о взаимной оценке Украины, остаются неизменными. Рекомендация 21 (предупреждение и конфиденциальность), сначала оцененная как " совместимая", была переоценена как "в значительной степени соответствует", - говорится в отчете.

В Совете Европы также добавили, что Украина должна за год представить доклад о прогрессе в выполнении определенных рекомендаций.

Напомним, ранее против экс-президента Петра Порошенко было подано заявление об отмывании $300 млн.