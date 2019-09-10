"Закручивают гайки": в Новой почте рассвирепели из-за уничтожения бизнеса властями

В Новой почте оценили законопроекты новой власти / Reuters

Законопроекты 1053 и 1073 являются примерами наступления новой власти на бизнес, заявил сооснователь компании Новая почта Владимир Поперешнюк.

По его словам, новая власть внедряет систему клеветы покупателя на предпринимателя, расширяет применение регистраторов (РРО) и другие инициативы по "закручиванию гаек" бизнесу, включая повышение налога для ИТ.

Предприниматель подчеркнул, что ФОПы стали "особой вражеской кастой" для властей.

"Мы это все уже проходили с их предшественниками. К сожалению, среди украинцев тоже есть немало сторонников борьбы с ФОПами. От простых потребителей, которым не нравятся неправильные чеки в ресторанах, к представителям бизнеса на обычной системе налогообложения. Я понимаю их позицию, ведь наша компания тоже платит налогов 4 млрд грн в год. Когда одни должны платить много, а другие имеют возможность платить меньше, это может показаться несправедливым", – отметил он в Facebook.

Читайте такжеОставьте ФОПы наконец в покое!Он добавил, что, не в последнюю очередь благодаря ФОПам украинская экономика показывает небольшой рост.

"Что делать с несправедливостью? Логичный ответ: упрощать условия, снижать налоги для компаний на обычной системе! Но у чиновника другая логика. Коррупционная привлекательность и потенциальный теневой доход увеличиваются, когда бизнесу сложно и трудно. Вероятно, именно поэтому, вместо либерализации, которую они нам обещали, имеем ухудшение условий для предпринимательства. Лучшей стратегии уничтожения Украины, пожалуй, и не придумаешь …", – добавил Поперешнюк.

Напомним, ранее президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины Владимир Лановой во время чата в Главреде раскритиковал амбициозные планы правительства Алексея Гончарука.