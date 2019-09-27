Курсу гривны грозит срыв: экономист предупредил об опасности отмены транша МВФ

Андрей Новак считает, что курс доллара может скакнуть минимум до 30 грн / Главред

Если в Украину не будет валютных вливаний, то курс доллара может скакнуть минимум до 30 гривен, потянув за собой рост цен и падение ВВП.

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в комментарии Главреду заявил, что, по некоторым данным, миссия МВФ не планирует рекомендовать совету директоров МВФ заключение с Украиной новой программы кредитования, хотя пока в представительстве МВФ не стали об этом распространяться.

"Сегодня Украина не может отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом. Потому что в ближайшие три года у нас пик долговых выплат и без нового перекредитования от МВФ силами только государственного бюджета мы не сможем полностью обслуживать эти долговые выплаты", - отметил Новак.

По его словам, Украина сейчас крайне зависима от валютных вливаний, и если вдруг они прекратятся, то срыв курса гривны гарантирован.

"Прогнозировать здесь сложно, но думаю, доллар может достигнуть минимум 30 гривен, а может, и намного больше. А от этого – вновь экономический провал - рост цен, тарифов, падение ВВП, высокие темпы инфляции и так далее - вся привычная цепочка последствий", - считает эксперт.

До конца 2019 года Украина еще должна получить транш в 2,5 миллиарда долларов по действующему договору, но, по мнению Новака, новое правительство сделает все необходимое, чтобы подписать новое соглашение с МВФ на 3-4 года.

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