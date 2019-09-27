Доллар по 30 и выше: что будет, если Украина не договорится с МВФ

До конца года Украина может получить еще $2,5 млрд от МВФ по действуюшему договору/ BBC

Миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда, прибывшая в Киев 11 сентября, завершает свою работу. По некоторым данным, миссия МВФ не планирует рекомендовать совету директоров МВФ заключение с Украиной новой программы кредитования, хотя пока в представительстве МВФ не стали об этом распространяться.

Сегодня Украина не может отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом. Потому что в ближайшие три года у нас пик долговых выплат и без нового перекредитования от МВФ силами только государственного бюджета мы не сможем полностью обслуживать эти долговые выплаты.

Читайте такжеЗа шаг до транша МВФ: к каким сценариям готовиться УкраинеУкраина сейчас крайне зависима от валютных вливаний. И, если их не будет, то, прежде всего, это сразу грозит срывом курса гривны. Прогнозировать здесь сложно, но думаю, доллар может достигнуть минимум 30 гривен, а может, и намного больше. А от этого – вновь экономический провал - рост цен, тарифов, падение ВВП, высокие темпы инфляции и так далее - вся привычная цепочка последствий.

И исходя из этого обстоятельства, думаю, что все-таки новое правительство и новая власть сделает все необходимое, чтобы подписать новое соглашение с МВФ на 3-4 года, о котором идет речь. Но при этом не стоит забывать, что мы еще должны получить 2,5 миллиарда долларов по действующему договору stand-by, который действует до конца этого года.

Андрей Новак, глава Комитета экономистов Украины, специально для Главреда