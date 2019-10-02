Трамп сжалился и разрешил дать денег Киеву

Трамп разрешил помочь деньгами Киеву / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который ранее в очередной раз назвал свой телефонный разговор с Зеленским "идеальным", заявил, что принял решение возобновить выделение помощи Киеву после соответствующего звонка от сенатора Роба Портмана.

"Роб Портман позвонил мне и сказал: "Пожалуйста, разреши отправку денег". Это было единственной причиной", — заявил Трамп на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё, трансляцию вёл C-SPAN.

По словам Трампа, он объяснял сенатору, как "ненавидит то, что США являются единственной страной, дающей деньги".

Читайте также"Идеальный" разговор с Зеленским: злой Трамп потребовал снять завесу тайны со стукачаНапомним, ранее ДональдТрамп назвал условие, при котором Украине США точно даст денег.

"Я буду удерживать (выделение финансовой помощи — Главред) до тех пор, пока Европа и другие страны не начнут делать вклад в Украину", — сказал он Трамп представителям СМИ в кулуарах Генассамблеи ООН.

Также ранее в Германии ответили Трампу и назвали сумму выделенной Киеву помощи. С 2014 года Германия выделила Украине финансовую помощь на сумму в размере 1,4 млрд евро.

Как сообщило издание Der Spiegel, только в рамках сотрудничества в целях содействия развитию Украины немецкая сторона предоставила с 2014 года 544 млн евро.

Кроме того, Украина получила финансовый кредит на 500 млн евро, а в качестве гуманитарной помощи было предоставлено 110 млн евро, также 25 млн евро были предоставлены на меры по стабилизации ситуации в стране. Издание напоминает, что около 200 млн евро были переданы Украине по каналам ЕС.