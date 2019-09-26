В Германии ответили Трампу: назвали сумму выделенной Киеву помощи

В Германии назвали размер финансовой помощи Украине

С 2014 года Германия выделила Украине финансовую помощь на сумму в размере 1,4 млрд евро.

Как пишет Der Spiegel, только в рамках сотрудничества в целях содействия развитию Украины немецкая сторона предоставила с 2014 года 544 млн евро.

Кроме того, Украина получила финансовый кредит на 500 млн евро, а в качестве гуманитарной помощи было предоставлено 110 млн евро, также 25 млн евро были предоставлены на меры по стабилизации ситуации в стране. Издание напоминает, что около 200 млн евро были переданы Украине по каналам ЕС.

В целом Германия занимает третье место среди доноров Украины после ЕС и США по оценке Организации экономического сотрудничества и развития.

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