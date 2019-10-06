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"Набор деклараций и фантазий": экс-министр предрек провал программы Кабмина

6 октября 2019, 23:26

У нового правительства нет видения развития промышленной политики, считает Виктор Суслов.

Кабмин
Виктор Суслов предрек провал программы Кабмина / УНИАН

Утвержденная Верховной Радой программа деятельности Кабинета министров является набором деклараций и фантазий, заявил бывший министр экономики Виктор Суслов.

Как подчеркнул он в эфире канала 112 Украина, эта программа выполнена не будет.

При этом он обратил внимание на то, что у нового правительства нет видения развития промышленной политики и ключевых отраслей экономики.

Он напомнил, что по словам премьера Алексея Гончарука, правительство не должно вмешиваться в развитие экономики.

Суслов добавил, что не может быть успеха для экономики без решения ключевых проблем и ставки на национального производителя.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук объявил "войну бедности" в Украине.

Кабинет Министров Виктор Суслов
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