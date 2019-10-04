Гончарук "объявил войну" бедности в Украине: подробности

Алексей Гончарук / Фото Facebook Гончарука премьером

В пятницу, 4 октября, состоялась встреча представителей компаний, входящих в Американскую торговую палату в Украине, Европейской бизнес ассоциации и Союза украинских предпринимателей. На бизнес-саммите присутствовал и премьер-министр Алексей Гончарук.

По данным Экономической правды, во время выступления глава Кабмина представил план борьбы с бедностью. Политик заверил, что каждый дополнительный процент ВВП, который получим в результате проведения реформ, потратить на борьбу с бедностью. При это он указал, что будут соблюдать пропорцию 30/70 - 30% расходов пойдут на социальное обеспечение, а 70% - на развитие.

Кроме того, Гончарук заявил, что развитию экономики послужит земельная реформа, приватизация, продажа проблемной задолженности в банках, а также легализация азартных игр.

"Мы рассчитываем, что малая приватизация улучшится и в бюджет поступит 5-7 млрд гривен", - подчеркнул украинский премьер.

Напомним, что ранее премьер Гончарук планирует уволить сотни фискалов в рамках реорганизации ГФС.