Гончарук анонсировал массовые чистки в рядах фискалов: подробности

ГФС / "Голос столицы"

Реформы коснуться не только украинских правоохранителей, но и Государственную фискальную службу. Так, в связи с реорганизацией ГФС планируют уволить большую часть сотрудников.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, под увольнение попадут сотни фискалов.

"Фактически, большая часть людей, которые работали в старой системе таможенных органов будут уволены", - цитирует украинского премьера РБК-Украина.

В то же время глава Кабмина не смог ответить на вопрос, когда же именно запустят реорганизованную ГФС. При этом он заверил, что данный вопрос можно решить всего за несколько недель.

"Я бы не говорил сейчас какую-то очень четкую дату (запуска таможни - ред), однако порядок сроков вы услышали - это недели", - подчеркнул Гончарук.

Напомним, что в НАБУ попросили генерального прокурора Юрия Луценко вернуть им дело о должностных злоупотреблениях сотрудников ГФС.