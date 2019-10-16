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Доллар неожиданно пробьет новое дно: аналитик озвучил прогноз

16 октября 2019, 04:29

До 20 октября курс доллара будет стабильным - сюрпризов ждать не стоит, считает аналитик Егор Комов.

заработки, деньги, доллары
В течение недели курс доллара будет находиться на отметке в 24,4-24,5 грн/дол. / ubr.ua

Курс доллара в Украине в ближайшее время может побить очередной рекорд - впервые за четыре года стоимость одного "зеленого" в октябре может достигнуть отметки в 24 грн/дол. Соответствующий прогноз озвучил украинским СМИ аналитик Егор Комов.

По его словам, на данный момент курс гривна-доллар достиг точки равновесия на уровне около 24,5 грн/дол.

"Думаю, что в ближайшее время можем опуститься ниже этого диапазона и даже достичь 24 грн/дол", – прогнозирует эксперт.

При этом курс доллара до 20 октября будет находиться на отметке в 24,4-24,5 грн/дол.

"С одной стороны, "на руку" дешевому доллару сыграли длинные выходные. Традиционно в этот период украинцы продают валюту для того, чтобы компенсировать расходы. С учетом позитивного настроения на рынке, аналитики уверены – сюрпризов ожидать не стоит", - резюмировал Комов.

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Напомним, ранее старший аналитик Альпари Вадим Иосуб прогнозировал, что курс доллара в Украине в течение недели с 14 по 21 октября снизится с 24,7 до 24,4 грн/дол.  

В свою очередь, исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский считает, что курс доллара в Украине может серьезно снизиться. При этом, по его словам, не стоит ожидать, что курс доллара вернется к отметке в 8 гривен за один "зеленый". 

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