Доллар и евро поперли вверх: НБУ озвучил курс валют на 21 октября

Курс гривны существенно ослабился/ УНИАН

Курс доллара в Украине укрепил свои позиции. Национальный банк Украины на понедельник, 21 октября, установил официальный курс на уровне 25,03 гривен за доллар – это на 30 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, официальный курс гривны к доллару на 21 октября установлен на таком уровне: 2503,5071 гривен за 100 долларов (+30,1219 гривен). При этом курс доллара на 18 октября составляет 2473,3852 гривен за 100 долларов.

Кроме того, подорожал в Украине и евро. В частности, курс гривны к евро снизился на 41 копейку: с 27,49 грн/€ до 27,90 грн/€.

Курс гривны по отношению к российскому рублю снизился на пять копеек: 3,86 грн/10 руб до 3,91 грн/10 руб.

Фото bank.gov.ua

Читайте такжеЭксперт пояснил, почему курс доллара попер вверхНапомним, ранее Международный валютный фонд дал прогноз, каким будет курс доллара в Украине по итогам 2019 года и чего ждать от валютного курса в 2020 году. В целом, в Фонде ожидают, что до конца текущего года курс гривны укрепится по сравнению с 2018-м.

В свою очередь, исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский считает, что курс доллара в Украине может серьезно снизиться.